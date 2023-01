MEF, entrate tributarie 11 mesi salgono a 486 miliardi (+10,1%)

(Teleborsa) - Ledell'anno si sono attestate an aumento di 44,539 miliardirispetto allo stesso periodo del 2021. Lo comunica il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), segnalando che il "significativo incremento" di gettito registrato nel periodo "è influenzato principalmente da tre fattori: dalche si sono determinati a partire dal 2021, dagli effetti del D.L. n. 34/2020 (c.d. “”) e del D.L. n. 104/2020 (c.d. “”), che nel biennio 2020-2021 avevano disposto proroghe, sospensioni e ripresa dei versamenti tributari e, infine, dagli effetti dell’incremento dei prezzi al consumo che hanno influenzato, in particolare, la".le entrate tributarie sono state pari a 69,737 miliardi di euro (+6.074 milioni di euro, +9,5% rispetto allo stesso mese dell’anno 2021). In particolare, lehanno registrato un aumento del gettito di 5.485 milioni di euro (+15,0%) e leun incremento pari a 589 milioni di euro (+2,2%).Ledel periodo gennaio-novembre invece hanno mostrato un aumento di 23,938 miliardigrazie alla crescita del gettito dell’(+3,6%), in particolare le(+6,8%) ed i(+22,8%). Significativi incrementi di gettito si sono registrati anche per l’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle(+81,5%) per effetto dell’andamento favorevole del mercato del risparmio gestito per il 2021 e dell’elevata redditività degli investimenti. Anche l’imposta sostitutiva sul valore attivoha registrato un incremento (+103,2%) . Da segnalare anche l’incremento del gettito dell’IRES (+44%).Lehanno registrato un incremento di gettito di 20.601 miliardi, per effetto perlopiù del contribuitoTra le altre imposte indirette, hanno registrato andamenti positivi le entrate dell’imposta di bollo (+9,6%) e dell’imposta di registro (+6,3%) .Le entrate relative aihanno mostrato infine un aumento di 2,265 miliardi di euromentre le entrate derivanti da attività dihanno evidenziato un incremento pari a 3,697 miliardi di euro