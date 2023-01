d'Amico esercita opzione di acquisto per MT High Freedom

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che la propria controllata operativa d'Amico Tankers D.A.C. ha esercitato la suaprevista dal contratto di noleggio a scafo nudo relativo alla, una "MR" di portata lorda pari a 49.999 tonnellate costruita a gennaio 2014 presso Hyundai-Mipo, Corea del Sud, per un importo pari aÈ previsto che d'Amico Tankers acquisisca la piena proprietà della nave ad aprile 2023. Ad oggi, la flotta DIS comprende(MR, Handysize e LR1, di cui 20 navi di proprietà, 8 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo), con un'età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a circa 7,6 anni."Sono lieto di annunciare l'esercizio da parte di DIS di un'altra opzione di acquisto relativa ad una delle nostre navi a noleggio a scafo nudo - ha commentato l'- Grazie a questa transazione, acquisiamo la piena proprietà della MT High Freedom, una MR moderna ed Eco, costruita nel 2014 da uno dei principali cantieri coreani, che nel 2018 avevamo venduto e ripreso in leasing e che, almeno per il momento,"."Questa operazione ci consente pertanto di proseguire con il nostrodi DIS, incrementando al contempo la nostra flessibilità strategica", ha aggiunto.