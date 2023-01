ho. Mobile lancia ho.+: velocità navigazione doppia e tante offerte e sconti

(Teleborsa) - ho. Mobile, operatore virtuale nato nel 2018, annuncia ilche consente di, per migliorare il download o lo streaming di video, film e serie TV,presso una rete selezionata di partner.L’iniziativa ha l’obiettivo diai clienti che scelgono ho. Mobile, che potranno ottenere ogni mese.: usufruire diper l’acquisto di abbigliamento sportivo, prodotti per il benessere, carburante, viaggi e tempo libero presso una rete di aziende partner convenzionate;grazie al servizio con "ho. Il Turbo". Questo servizio è attivabile anche da solo.ho. Mobile è un operatore virtuale di telefonia mobile nato nel 2018 e in grado di rispondere ai bisogni dei clienti in maniera semplice e trasparente, attraverso un’esperienza totalmente digitale e omnicanale. Grazie all'apposita app è possibile attivare la SIM, controllare i consumi e il credito residuo, ricaricare e gestire l’offerta in modo semplice e veloce. ho. si caratterizza per le sue offerte semplici e chiare, senza costi extra, superamento di soglie, contratti o vincoli.