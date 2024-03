Stevanato, chiusa l'offerta di azioni. Proventi totali per 379,7 milioni di dollari

Stevanato Group

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha annunciato ildella sua l'precedentemente annunciata per un totale di 14.605.000 azioni ordinarie, che include l'esercizio integrale dell'opzione dei sottoscrittori di acquistare 1.905.000 ulteriori azioni ordinarie, ad un prezzo di offerta pubblica di 26 dollari.ha venduto 7.302.500 azioni ordinarie, e, l'azionista di maggioranza della società, ha venduto 7.302.500 azioni ordinarie.Ildell'offerta, al netto degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e delle spese di offerta, è stato di circa, ovvero circa 189,8 milioni di dollari da ciascuna delle offerte della società e dell'offerta degli azionisti venditori.Come già comunicato, Stevanato Group intende utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali, anche per consentire a Stevanato Group di soddisfare i requisiti delle sue attività diin corso e le esigenze di, e per garantire un adeguato livello di flessibilità operativa e strategica.