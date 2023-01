RAI, Moody's conferma rating con outlook negativo

(Teleborsa) -- Radiotelevisione italiana e il rating senior unsecured Baa3. Contestualmente Moody's ha confermato il Ba1 Baseline Credit Assessment (BCA) di Rai.e riflette l'elevata correlazione con l'outlook del governo italiano e l'aspettativa di Moody's di un deterioramento delle principali metriche di credito della società nel 2023-2024 a seguito dell'attuazione del piano di investimenti.Il rating Baa3 di Rai riflette: la quota di ascolto leader della società e la sua posizione radicata nella società italiana; l'ampia parte dei suoi ricavi generati attraverso la riscossione di un canone annuale; l'dell'azienda, sottolineate da un margine EBIDA basso e in calo; una scarsa liquidità che parla di una strategia finanziaria relativamente debole.Il quadro normativo in cui opera la Rai è stabile e prevede un'elevata prevedibilità dei ricavi, visto che il 68% dei ricavi della società deriva dal canone annuo. Tuttavia, ciò genera anche una. Mentre le discussioni sul contratto di servizio 2023-2028 sono state ritardate dal cambio di governo a fine 2022, il contratto di concessione è in vigore fino al 2027 e fornisce chiarezza alla Rai per i suoi budget annuali.Moody's stima che ioperativi della Rai siano rimasti sostanzialmente stabili nel 2022 a circa 2,7 miliardi di euro, trainati da maggiori canoni e compensati da minori ricavi pubblicitari. Isono aumentati a causa dell'aumento dei costi energetici, dell'inflazione generalizzata e dell'aumento delle spese sportive premium, portando a una diminuzione dela circa lo 0,4% nel 2022 dal 2,1% nel 2021. L'agenzia di rating prevede che la Rai aumenterà lacomplessiva nel 2022 a 994 milioni di euro (2021: 817 milioni di euro) con debiti/ricavi operativi rettificati in crescita a 0,37 volte (0,31 volte nel 2021).Moody's prevede unaa livelli sostanzialmente in linea con il 2019, trainati da una crescita a un tasso " mid-single digit" sia dei ricavi pubblicitari che della crescita dei canoni. Tuttavia, l'esecuzione di grandi, anche per l'Euro Cup e le Olimpiadi, peserà sulla leva finanziaria della Rai fino al 2023.Ladella Rai rimane scarsa con un saldo di cassa di 171 milioni di euro al primo semestre 2022 e 320 milioni di euro disponibili nell'ambito della sua linea di credito revolving. La società dispone inoltre di linee bancarie uncommitted per complessivi 410 milioni di euro.