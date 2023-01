Salute, l'OMS mette sotto indagine due sciroppi potenzialmente mortali

(Teleborsa) -per alcuni, che provocherebberonei bambini.Questi farmaci, prodotti dall'azienda indiana, sono, ma potrebbero anche essere stati distribuiti in via informale in altri Paesi o regioni. Il caso è venuto alla luce dopo le analisi condotte dalle autorità uzbeke in seguito allaL'alert dell'OMS riguarda lo sciroppoed il farmaco commercializzato con il brand, accusati di contenerecome agenti contaminanti, due molecole considerate, che potrebbero provocare lesioni gravi o addirittura la morte. Fra i sintomi anche dolore addominale, vomito, diarrea, incapacità di urinare, mal di testa, stato mentale alterato e danni renali acuti.Marion Biotech è il secondo produttore indiano ad esser stato messo sotto indagine dall'OMS dal mese di ottobre,s, che ha subito lo stesso trattamento per aver commercializzato farmaci contro il raffreddore e la tosse responsabili dellaL'OMS ha invitato le autorità di vigilanza di ogni paese ad aumentare la sorveglianza interna per monitorare l'eventuale presenza in commercio dei prodotti.Ilpromette bene nel medio periodo. Nell'arco dei prossimi 4 o 5 anni si attende una(CAGR) dopo il boom del "periodo Covid" (anni 2020 e 2021) quando il consumo di sciroppi è letteralmente schizzato.