Digital Magics ottiene certificazione come "Benefit corporation"

Digital Magics

(Teleborsa) -, business incubator certificato, ha ottenuto la certificazione internazionale “Benefit corporation” (B-Corp). Tale certificazione - spiega una nota - attesta il valore sociale generato dalle attività aziendali che si pongono come obiettivo strategico di coniugare il raggiungimento del profitto e la creazione di un impatto positivo negli ambiti ESG (Environment, Social, Governance).La certificazione “Benefit corporation” èche verifica e garantisce le performance ambientali e sociali delle aziende di tutto il mondo, dopo una lunga e complessa procedura di audit che prende in esame le attività, i modelli operativi, la governance, l’impatto dell’impresa candidata, secondo una molteplicità di parametri che devono rispondere a rigidi standard., abbiamo lavorato con impegno e lungimiranza per ottenere la certificazione Bcorp. Siamo orgogliosi e allo stesso tempo consapevoli che Digital Magics abbia nel suo DNA la vocazione alla sostenibilità, siamo nati così: per noi è stato naturale crescere in questa direzione, costruendo un percorso credibile ed etico - commenta-. "Così come l’Agenda 2030 ha fissato obbiettivi concreti per la salvaguardia del nostro pianeta - aggiunge il top manager - anche noi stiamo dando un contributo tangibile grazie a investimenti sostenibili e sempre maggiori policy a favore di una crescita sana e forte non solo nostra ma dell’intero ecosistema innovazione".