UK, Bailey (BoE): serve tempo per convincere investitori che siamo tornati a normalità

(Teleborsa) - Il(BoE),, ha dichiarato che il, anche se la fiducia degli investitori internazionali nei confronti del paese rimane fragile. Lo ha detto in audizione presso il Treasury Committee, pochi giorni dopo aver completato la vendita del portafoglio di 19,3 miliardi di sterline di partecipazioni temporanee di titoli di stato del Regno Unito, acquistati nell'autunno 2022 per motivi di stabilità finanziaria.- ha detto Bailey - I partner internazionali capiranno che siamo tornati dove eravamo, le cose sono tornate alla normalità".Con riferimento alla dismissione dei titoli di stato britannici (i gilt) acquistati dopo la disastrosa manovra finanziaria (chiamato mini-budget) presentato dall'allora primo ministro Liz Truss, ha detto: "Abbiamo appena venduto 19 miliardi di sterline sul mercato e. Non ha spostato i mercati".Il numero uno della Bank of England ha anche confermato che la BoE ha realizzato unda questa operazione."I flussi di cassa rilevanti associati al portafoglio, compresi i profitti realizzati sulle vendite, sono statibritannico", ha scritto Bailey in una lettera indirizzata l ministro delle Finanze e pubblicata sul sito della Banca centrale.