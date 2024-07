UPS, utile inferiore alle attese nel 2° trimestre. Volumi USA tornano a crescere

UPS

(Teleborsa) -, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha registrato unconsolidato del secondo trimestre 2024 pari a 21,8 miliardi di dollari, in calo dell'1,1% rispetto al secondo trimestre del 2023. L'consolidato è stato di 1,9 miliardi di dollari, in calo del 30,1% rispetto al secondo trimestre del 2023 e in calo del 29,3 % su base rettificata. L'utile per azione è stato di 1,65 dollari per il trimestre, mentre l'di 1,79 dollari è stato inferiore del 29,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, oltre che al di sotto delle stime degli analisti di 1,99 dollari (secondo dati LSEG).Per il secondo trimestre del 2024, i risultati includono unal netto delle imposte di 120 milioni di dollari, o 0,14 dollari per azione, compreso un pagamento una tantum di 94 milioni di dollari per risolvere una questione normativa internazionale e oneri di trasformazione e altri oneri di 26 milioni di dollari."Questo trimestre ha rappresentato un punto di svolta significativo per la nostra azienda poiché siamo, per la prima volta in nove trimestri - ha affermato il- Come previsto, il nostro utile operativo è diminuito nella prima metà del 2024 rispetto a quanto riportato lo scorso anno. In futuro prevediamo di tornare alla crescita dell'utile operativo".Per il 2024, UPS ha aggiornato i suoiconsolidati per l'intero anno: il fatturato consolidato previsto sarà pari a circa 93,0 miliardi di dollari; il margine operativo rettificato consolidato dovrebbe essere pari a circa il 9,4%; le spese in conto capitale di circa 4,0 miliardi di dollari. UPS punta a circa 500 milioni di dollari in