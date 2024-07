Nextalia SGR, completata la raccolta di Nextalia Ventures con 150 milioni di euro

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani, ha, fondo alternativo di tipo chiuso riservato a investitori professionali, a soli sei mesi dall'avvio della commercializzazione.Il Fondo, si legge in una nota, ha, raccogliendo sottoscrizioni da una base investitori di primario standing così composta: per il 40% da casse di previdenza e investitori istituzionali; per il 30% da gruppi bancari e assicurativi italiani; per il 30% da family office e imprenditori (incluso il commitment di Nextalia SGR).Tra gli investitori del Fondo figura anche, il nuovo fondo di fondi di CDP Venture Capital SGR dedicato agli investimenti in imprese a elevato tasso di innovazione.Ladi Nextalia Ventures si concentra su startup e scaleup tecnologiche nelle fasi di early growth e mid growth, attive in Italia, in Europa, compreso il Regno Unito, e negli Stati Uniti. Il Fondo mira a posizionarsi come il partner di riferimento degli imprenditori che sviluppano soluzioni innovative in ambito B2B Software e Servizi, con particolare attenzione ai settori Fintech, Insurtech, Edtech, Agritech e Healthtech.Il Fondo è guidato da unpresieduto da Francesco Canzonieri, insieme ai Co-Head dell'Investment Team Attilio Mazzilli e Sergio Zocchi, e al Partner Federico Lonoce. L'Investment Team si avvale inoltre delle professionalità dell'Investment Director Fiammetta Mataloni e dell'Investment Analyst Federico Valla."Il raggiungimento dell'obiettivo di hard cap in così breve tempo, grazie alla rinnovata fiducia degli investitori, conferma il ruolo di Nextalia come operatore di riferimento nel mercato italiano - ha commentato Canzonieri - Nextalia Ventures rappresenta un traguardo fondamentale nella nostra strategia di crescita, consentendoci di contribuire alla costruzione dell'infrastruttura tecnologica, indispensabile per l'economia del Paese, avendo sempre come obiettivo la creazione di valore per i nostri investitori. Gli investimenti in tecnologia generano un circolo virtuoso, stimolando l'innovazione e rinnovando il tessuto imprenditoriale, e Nextalia può essere il partner strategico di riferimento per".