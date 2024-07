doValue, controllata doValue Greece raggiunge target di 2,7 miliardi di nuovi contratti di servicing

doValue

(Teleborsa) -, controllata di, ha ottenuto mandati per il servicing di. I contratti sono stati stipulati con investitori di primario livello e riguardano l'onboarding, la gestione ed il recupero di un portafoglio aggregato composto da circa 174.000 crediti performing e non-performing (NPL) con ammontare totale dovuto pari a circa 5,6 miliardi ed un Gross Book Value (GBV) di circa 2,7 miliardi, coinvolgendo oltre 131.000 debitori (sia retail che corporate).Tutti questi portafogli erano già gestiti da doValue Greece in virtù di distinti Service Level Agreement (SLA) e sono stati trasferiti dai precedenti proprietari a nuovi investitori che manterranno doValue Greece come servicer. Come di consueto nelle operazioni secondarie, doValue contribuirà a garantire l'esecuzione dei Business Plan per i precedenti proprietari e allo stesso tempo maturerà commissioni dalla cessione dei crediti ai nuovi investitori. Inoltre, in base ai nuovi contratti di servicing stipulati, doValue avrà diritto a ricevere dai nuovi investitori le commissioni per il servicing dei crediti residui. Queste transazioni testimoniano la qualità del servizio offerto da doValue Greece ed amplieranno ulteriormente la sua base di clienti.doValue Greece, dopo aver completato con successo tutte le procedure necessarie, ha iniziato attivamente la gestione di questi portafogli, mettendo in atto un'ampia gamma di azioni ed iniziative.Grazie a questi mandati, spiega una nota, doValue ha acquisito o è impegnata nella stipula di nuovi contratti per oltre 5,1 miliardi (GBV) da inizio anno ad oggi. Ciò consente alla Società di avvicinarsi, dopo sette mesi, all'obiettivo annuale di 6 miliardi (GBV) per nuovi mandati, come previsto nel Business Plan 2024-2026.