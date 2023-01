Moody's pessimista sul 2023 dell'Eurozona: anche l'Italia sotto i livelli pre-pandemia

(Teleborsa) - Lasuidiper l'è negativa. In una nota l'agenzia di rating ha sottolineato che "la crisi dell'energia, i crescenti tassi di interesse e il rallentamento della crescita globale porteranno a una lieve recessione". Nel rapporto sul merito di credito dei Paesi della zona Euro per il 2023 Moody's indica che il 60% dei Paesi andrà in recessione quest'anno: Italia, Germania e Slovacchia accuseranno una contrazione del PIL che lo porterà al di sotto dei livelli pre-pandemia."Le misure di sostegno a livello nazionale e dell'Unione europea e il ridimensionamento delle disfunzioni delle catene di approvvigionamento globali attenueranno alcuni di questi effetti, ma prevediamo ancora che il 60% dei titoli sovrani dell'area dell'euro sarà in recessione nel 2023", ha dichiarato, vicepresidente Moody's.L', l'inasprimento potenzialmente grave delle condizioni finanziarie e possibili difficoltà politiche nei paesi con spazio dilimitato e istituzioni deboli aumentano i rischi al ribasso delle previsioni economiche e fiscali di base già deboli, avverte Moody's. Inoltre, se dovesse concretizzarsi, lapotrebbe avere gravi conseguenze sul credito di alcuni emittenti sovrani dell'Europa meridionale. A più lungo termine, i prezzi elevati dell'energia potrebbero anche indebolire la competitività dei prezzi della regione e portare a un declino strutturale delle sue basi industriali in assenza di un'efficace azione governativa.Moody's infine segnala che un'delche coinvolgesse i paesi della NATO e della UE avrebbe implicazioni negative sul credito.