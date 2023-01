Whirlpool, accordo con la turca Arcelik per il mercato europeo elettrodomestici

Whirlpool Corporation

(Teleborsa) - Laha completato la revisione strategica del business in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) ed ha annunciato il raggiungimento di unil business europeo deiformata insieme alla società turca attiva nel settore degli elettrodomestici.Whirlpool contribuirà con il proprio business europeo dei grandi elettrodomestici, mentre Arcelik contribuirà con le proprie attività di elettrodomestici, elettronica di consumo, climatizzazione e piccoli elettrodomestici.Le attività ceduto da Whirlpool includonon i marchi Whirlpool, Hotpoint(, Bauknecht e Indesit. Queste attività hanno gnerato nel 2021 un fatturato di corca 4,2 miliardi di dollari ed un EBIT negativo di 30 milioni, mentre nei primi 9 mesi del 2022 sino al 30 settembre son stati generati ricavi per 2,65 miliardi ed un EBIT negativo di 80 milioni.Lache include le attività di Arcelik realizzerà une sarà ben posizionata per offrore valore ai consumatori attraverso marchi attraenti, una produzione sostenibile, l'innovazione di prodotto e servizi per i consumatori. Si prevede che le attività combinate genererannodi euro.Separatamente, Whirlpool ha raggiunto un accordo di principio per la. Whirlpool continuerà a detenere la proprietà delle attività inerenti al business EMEA di piccoli elettrodomestici KitchenAid."L'annuncio di oggi segna un'altra importante e decisiva pietra miliare nella trasformazione del nostro portafoglio", ha affermato, Presidente e Amministratore Delegato di Whirlpool Corporation, aggiungendo che ciò porta ad "una significativa creazione di valore con il riposizionamento del business e le sinergie di costo".La transazione dovrebbe concludersied è soggetta all'ottenimento delle approvazioni normative e altre consuete condizioni di chiusura.Perella Weinberg Partners LP è consulente finanziario, Latham & Watkins LLP e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP sono consulenti legali di Whirlpool Corporation per la revisione strategica del business EMEA.