Burberry, vendite in marginale aumento per impatto Covid-19 in Cina

(Teleborsa) -, maison del lusso britannica, ha registratoin aumento solo dell'1% a 756 milioni di sterline neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 dicembre 2022), a causa delle interruzioni dell'attività in Cina per il Covid-19. Gli analisti si aspettavano un aumento del 2%, in base al consensus fornito dall'azienda.continentale, le vendite dei negozi comparabili sono cresciute dell'11%.Le vendite like-for-like di Burberry insono cresciute del 19%, quelle inhanno segnato un -1%, quelle APAC un -7% e quelle nella Mainland China un -23%"Nel complesso, siamo soddisfatti della nostra performance nel terzo trimestre, poiché la crescita dei ricavi a due cifre al di fuori della Cina continentale ha compensato l'impatto delle interruzioni legate al Covid-19 - ha commentato il CEO Jonathan Akeroyd - L', trainata da forti acquisti durante il periodo festivo, e la pelletteria ha registrato un altro trimestre di crescita a due cifre a livello globale".Burberry ha confermato gli obiettivi a breve e medio termine, con una crescita dei ricavi a un tasso "high-single digit" con una leva operativa che garantisce una buona progressione dei margini, nonostante l'attuale contesto macro. Sulla base dei tassi di cambio effettivi al 30 dicembre 2022, prevede undi circa 160 milioni di sterline sui ricavi e circa 70 milioni di sterline sull'utile operativo rettificato nell'ano fiscale 2023.Si muove al rialzo, che si attesta a 22,96 sterline, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 23,3 e successiva a 24,2. Supporto a 22,4.