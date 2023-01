Trevi, le partecipazioni rilevanti dopo l'aumento di capitale

Trevi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Dallerelative alle partecipazioni rilevanti emergono ledi, azienda specializzata nelle fondazioni speciali e consolidamenti di terreni, che nei giorni scorsi ha portato a termine l'aumento di capitale. Le nuove quote riportano la data del 12 gennaio 2023, dopo il deposito - presso il registro delle imprese - dell'attestazione del nuovo capitale sociale.ha il 19,605% come gestione discrezionale del risparmio (di cui il 8,203% per conto di Pear Tree Polaris Foreign Value Fund), rispetto a una quota precedente del 24,133%.ha il 2,782%, rispetto a una partecipazione precedente del 6,905%.ha il 3,376% (in precedenza il 6,987%),il 21,276% tramite CDPE Investimenti (in precedenza il 25,674%), mentre Stichting Pitagora tramite SC Lowy PI (Italy) ha il 6,292%.