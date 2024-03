Trevi torna in utile e riduce l'indebitamento nel 2023

Trevi

(Teleborsa) -, società quotata su euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, ha chiuso il 2023 conpari a 594,9 milioni di euro, in aumento per 25,7 milioni di euro (+4,5%). L'nel 2023 è risultato pari a 74,5 milioni di euro, in aumento del 15,6% rispetto al precedente esercizio e l'è stato pari a 72,3 milioni (+13,2% rispetto al 2022).Seppur condizionato da perdite su cambi pari a 4,2 milioni di euro (7,5 milioni nel 2022), ilconsolidato 2023 pari a 25,9 milioni di euro è significativamente aumentato rispetto alla perdita registrata nel 2022 (-15,2 milioni di euro). Ilal 31 dicembre 2023 è pari a 19,1 milioni di euro (-19,1 milioni di euro di perdita nel 2022)."Se nel 2022 - sottolineadel Gruppo Trevi - avevamo intravisto i primi, concreti, spiragli di ottimismo, la fotografia del 2023 ci riporta un Gruppo in salute e in piena ripresa. Numeri alla mano, negli ultimi 12 mesi abbiamo consolidato il rilancio economico-finanziario unitamente al miglioramento del nostro impegno a favore di un percorso di sostenibilità. Siamo tutti orgogliosi di questi risultati che ci consentono di guardare al prossimo futuro con rinnovata fiducia e ambizione."Il Gruppo Trevi ha saputo conservare, e anzi consolidare, la propria leadership nel settore altamente tecnologico dell'ingegneria del sottosuolo e tale leadership ci viene anche riconosciuta da un mercato che è fortemente competitivo - ha aggiunto - Laci permette di farci trovare pronti, e con le risposte adeguate, rispetto alle richieste che arrivano da un mercato, quello delle costruzioni e infrastrutture, che è in forte e continua evoluzione ed espansione".Ladel Gruppo è pari a 202 milioni di euro al 31 dicembre 2023, in notevole miglioramento rispetto ai 251,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2022.Ilal 31 dicembre 2023 è pari a 719,8 milioni di euro (al 31 dicembre 2022 era pari a 587,4 milioni di euro).