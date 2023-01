Amber, da BPER linea di credito da 14 milioni con garanzia SACE

BPER

(Teleborsa) -supportano i piani di sviluppo diazienda italiana specializzata nel trading di cereali - attraverso una linea di credito erogata da BPER diassistiti da garanzia di SACE, che contribuirà allaL’operazione - spiega la nota - rientra nell’operatività SACE di rilievo strategico sotto il profilo dell’internazionalizzazione, in quanto la linea di credito verrà utilizzata daper il pagamento di fornitori esteri di grano duro, grano tenero, orzo e mais, destinati alla successiva esportazione. Tra i principali Paesi fornitori ci sono: Canada, Paesi Bassi, Australia, USA, Grecia, Ungheria, Romania e Svizzera.L’intervento della Banca, perfezionato dal Centro Imprese Abruzzo Molise della Direzione Territoriale Centro Est e dal Servizio Global Transaction da sostenere la Società nel suo piano di sviluppo aziendale: servirà per l’acquisto di grano e prodotti cerealicoli da collocare attraverso operazioni export sui principali mercati internazionali.La linea di credito di sostegno al circolante, rotativa per 18 mesi, è la soluzione più elastica studiata dadi cogliere al momento opportuno le migliori condizioni sui mercati di acquisto dei prodotti cerealicoli., dichiaraChief Retail &Commercial Officer di BPER Banca.alspiegasulle quali concentrare la nostra attenzione, per continuare a generare valore per la nostra Società e per il territorio in cui operiamo”.