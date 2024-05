Banco BPM sigla accordo per Garanzia Futuro di SACE

Banco BPM

(Teleborsa) -ha siglato con, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal MEF, uned offrire quindi alle imprese italianeper l’economia italiana (internazionalizzazione, di processi produttivi, occupazione).I finanziamenti assistiti da Garanzia Futuro intendonoe possono essere concessi anche per la realizzazione di infrastrutture previste dal, nonché per la costruzione, ampliamento o manutenzione in Italia di altre, sociali, energetiche, idriche o digitali. Garanzia Futuro può supportare la crescita internazionale, attraversoo può finanziare il capitale circolante di commesse di clienti esteri. Infine, lo strumento può contribuire allo, all’, sostenere progetti ine la riduzione del, nonché a favore di iniziative per la crescita dell’Attraverso un, le imprese potranno beneficiare dellaricevere finanziamenti di medio lungo terminedi euro in linea capitale.Nel 2023 Banco BPM ha erogato quasiitaliano. La cooperazione con SACE dimostra la volontà dell’Istituto di accrescere la propria leadership nel mondo imprese."Questo accordo conferma la stretta collaborazione con SACE che esprime al meglio l’approccio della Banca nei confronti delle Imprese e delle loro esigenze legate a piani di sviluppo per rafforzarne la competitività, accompagnarle nell’internazionalizzazione e supportarle in progetti in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale", ha dichiarato, responsabile Corporate di Banco BPM."Con Garanzia Futuro, è diventato strutturale il nostro supporto agli investimenti delle aziende, soprattutto alle PMI, e all'economia italiana. Oggi sono 65 gli istituti di credito che hanno aderito alle nostre convenzioni online e con un team dedicato siamo pronti a rispondere alle richieste delle aziende", ha commentato, Head of Dynamic Business Solutions di SACE.