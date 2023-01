Netflix sotto pressione aspetta i risultati trimestrali

Netflix

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita del 2,03%.A pesare sulle azioni contribuisce il nervosismo per l'attesa dei risultati trimestrali che il gigante dello streaming pubblicherà questa sera a mercati USA chiusi.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ilevidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 323,9 USD. Primo supporto a 316,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 312,8.