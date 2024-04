Wall Street cauta. Focus su conti e Fed

Netflix

American Express

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia l'ultima seduta della settimana con gli indici in calo penalizzati da dati economici e commenti di alcuni membri della Fed, che sembrano alimentare le ipotesi di una improbabile riduzione dei tassi di interesse da parte della banca centrale americana, nel prossimo futuro.Nel frattempo, sullo sfondo restano le preoccupazioni per le, mentre sembra scampata un'ulteriore escalation dei conflitti nella regione: dopo l’attacco di Israele all’Iran, quest'ultima pare non stia pianificando una risposta immediata.Sul fronte delle trimestrali,scivola sulle previsioni di ricavi per il trimestre in corso inferiori alle stime. Risultati positivi, invece, perTra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,33%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.009 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il(-0,46%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,23%).