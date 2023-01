Amplifon, Equita riduce target price e conferma Hold

Equita

Amplifon

Sonova

Amplifon

(Teleborsa) -ha tagliato a(da 31 euro) ilsu, società leader nelle soluzioni uditive e parte del FTSE MIB, confermando il giudizio aGli analisti hanno rivisto le loro stime alla luce delle re deiha commentato il differimento di acquisti da parte di clienti ricorrenti e i volumi deboli a dicembre anche a causa del maltempo), che suggeriscono un deterioramento del mercato rispetto al terzo trimestre. Amplifon comunicherà i suoi risultati il 1° marzo.Equita si attende un, con la minore crescita organica che porta a un margine EBITDA appena al di sotto della guidance. Ricordando che non sono state segnalate acquisizioni significative, gli analisti si aspettano un cashout per M&A leggermente inferiore (85 milioni di euro), con un debito netto a 850 milioni di euro.Peggiora la performance di, con, portandosi a 25,48 euro e risultando lanella seduta odierna. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 24,82 e successiva a quota 24,17. Resistenza a 26,33.