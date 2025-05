TIP, Equita conferma Buy: caratteristiche attraenti come emittente di debito

Equita

Tamburi Investment Partners

OVS

Interpump

Amplifon

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 11,80 euro) ilsu(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo.Ieri TIP ha comunicato la, con l'intenzione di collocare fino a ulteriori 110 milioni di euro, destinati a fornire nuova liquidità per General Corporate Purposes (GCP), incluso il rifinanziamento dell'indebitamento bancario corrente. Come di consueto, i termini e le condizioni del TAP rispecchiano quelli delle obbligazioni in circolazione, con i due titoli che si fonderanno alla chiusura in un unico ISIN (quello dell'obbligazione originaria). L'offerta avrà inizio il 9 giugno 2025 e si concluderà il 13 giugno 2025, salvo modifica, proroga o chiusura anticipata.Gli analisti hanno aggiornato l'analisi su TIP, con un focus particolare dal lato del credito. Il risultato dell'analisi conferma lealla luce di un Gross Asset Value (GAV) di circa 2,2 miliardi di euro, che offre una protezione del credito molto robusta.Vengono citati:, con la maggiore partecipazione () che rappresenta meno del 15% del GAV e le 5 maggiori partecipazioni (Alpitour,, Bending Spoon eoltre a OVS) inferiori al 50%;delle partecipate, che spaziano dal lusso e design (26%) al food, retail e turismo (25%), IT e innovazione (17%), Industrial (17%) e Healthcare (7%); un, con quasi il 50% del GAV rappresentato da leader mondiali e altrettanto da leader nazionali, aziende gestite da manager/imprenditori di eccellenza e con un basso ricorso all'indebitamento finanziario; buona liquidità del portafoglio, con il 30% del GAV costituito da società quotate direttamente, 25% da società quotate indirettamente (società quotate possedute tramite veicolo non quotato) e il 45% da società private. Tra gli asset privati, si evidenziano per altro investimenti rilevanti in aziende che hanno offerto notevoli opportunità di monetizzazione (come Bending Spoon, Azimut Benetti); un(attualmente al 22% e sempre nel range 14%-35% negli ultimi 10 anni).