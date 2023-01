Dea Capital, OPA Nova al via dal 23 gennaio

Dea Capital

(Teleborsa) - L' OPA totalitaria di Nova supartirà il prossimo 23 gennaio per concludersi il 17 febbraio. E' quanto su legge sul prospetto informativo dell'offerta approvato ieri dalla Consob, a cui oggi è stato allegato il parere favorevole del consiglio di amministrazione della stessa Dea Capital, controllata al 67% da B&D Holding, a monte della catena di controllo di De Agostini.Il corrispettivo dell'offerta, come annunciato lo scorso 2 dicembre, è di 1,5 euro per azione, che verrà pagato il prossimo 24 febbraio. Per le eventuali azioni residue il periodo di adesione potrà essere riaperto tra il 27 febbraio e il 3 marzo, con pagamento il 10 marzo.Nova è assistita da Intesa Sanpaolo quale advisor finanziario esclusivo ed intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, da White&Case LLP, quale consulente legale, e da Barabino&Partners, quale advisor di comunicazione. Morrow Sodali S.p.A. è global information agent dell’Offerta.