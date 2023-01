Iveco, GP JOULE ordina 100 veicoli elettrici a celle a combustibile Nikola Tre

Nikola Corporation

(Teleborsa) -hanno annunciato la firma di unaper un ordine dia propulsione elettrica a celle a combustibile a idrogeno (FCEV) da parte di, fornitore di sistemi per soluzioni energetiche integrate con sede a Reussenkoege, Germania. I FCEV Nikola Tre nella variante europea 6x2 saranno prodotti dalla joint venture tra Nikola e Iveco Group nel sito creato a, in Germania. La consegna a GP JOULE dei primi 30 Nikola Tre FCEV è prevista entro il 2024. A questa seguirà la consegna dei restanti 70 veicoli nel 2025, con la possibilità per GP JOULE di acquisirli attraverso, il modello di noleggio di veicoli elettrici all-inclusive di Iveco Group.IVECO fornirà le funzioni essenziali die GP JOULE metterà i 100 veicoli Nikola a disposizione dei propri clienti nei settori dei trasporti e della logistica. L'ordine è soggetto al successo della richiesta da parte di GP JOULE dei finanziamenti KsNI, il programma tedesco per supportare l'acquisizione di veicoli cone rispettose dell’ambiente. Inoltre, GP JOULE e Iveco Group hanno concordato di commercializzare ulteriori FCEV ai clienti in Europa a partire dal 2026. GP JOULE fornirà loroal 100% nella propria rete di stazioni di rifornimento di idrogeno., President e CEO di Nikola Corporation, ha dichiarato: "L'ordine di GP JOULE sarà un esempio di come il Nikola Tre FCEV possa supportare ulteriormente i clienti commerciali in Germania nella loro transizione verso le zero emissioni con diversi anni in anticipo rispetto ad altri costruttori, favorendo così il raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzare il settore dei trasporti"., Managing Director di GP JOULE HYDROGEN, ha affermato: "il 100% energia rinnovabile per tutti, questo è ciò che ci guida. Insieme a Nikola e IVECO, offriamo ai nostri clienti tutti i componenti per il trasporto pesante a impatto climatico zero da un'unica fonte: dalla produzione e dall'acquisto di idrogeno verde alle stazioni di rifornimento di idrogeno fino ai camion a celle a combustibile e all'assistenza per soddisfare le loro esigenze. Questo è l’accesso facilitato al trasporto merci a zero emissioni"., President, Financial Services, Iveco Group, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti della scelta di GP JOULE: con questo accordo grazie al nostro innovativo modello di noleggio GATE, porteremo la mobilità a idrogeno ai clienti in Germania e progrediremo nella decarbonizzazione del trasporto merci su strada. GATE è pensato per soddisfare le esigenze dei clienti di veicoli commerciali elettrici a batteria e a celle a combustibile a idrogeno, inizialmente servendo entrambi i marchi IVECO e Nikola. L’accordo è un'opportunità per iniziare a offrire il nostro servizio completo basato su una formula pay-per-use che consentirà ai clienti di accedere alle propulsioni del futuro".