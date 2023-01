Giappone, indici PMI: settore privato torna a crescere a inizio 2023

(Teleborsa) - Stabile l'attività della manifattura in. Il dato preliminare dell'indicedi, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 48,9 punti, rispetto ai 48,9 di dicembre 2022 e i 49,4 attesi dal mercato. L'indicatore è dunque ancora sotto la soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita, ed è la lettura più bassa dall'ottobre 2020.Lesono rimaste modeste e hanno portato a forti riduzioni della produzione e dei nuovi ordini, sebbene in entrambi i casi i tassi di calo siano scesi ai minimi di tre mesi.La stima flash delindica un miglioramento del settore terziario, con il relativo indice che aumenta a 52,4 punti dai 51,1 di dicembre. Il consensus era per 51,4 punti. Ilsi è attestato a 50,8 punti, dai 49,7 punti del mese precedente."Il settore privato giapponese ha, come segnalato dal ritorno dell'attività in territorio di crescita a gennaio - ha commentato Laura Denman, economista di S&P Global Market Intelligence - Tuttavia, analogamente alle tendenze registrate in gran parte degli ultimi sei mesi, è rimasta una divergenza tra il settore manifatturiero e quello dei servizi"."Mentre le aziende manifatturiere hanno continuato a far fronte alla debole domanda dei clienti, i fornitori di servizi hanno ottenuto guadagni sostenuti dale dal recente", ha spiegato.