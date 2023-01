Holcim acquisisce stabilimento per continuare crescita negli USA

Holcim

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera operante nel settore dei materiali da costruzione, hanel Maryland (Stati Uniti) da una società affiliata di Maryland Paper. L'operazione amplia la piattaforma tecnologica di Holcim per sistemi di copertura ad alte prestazioni e durevoli. Inoltre, l'investimento supportadelle coperture in rapida crescita."Questa acquisizione è perfetta per il nostro business degli involucri edilizi", ha spiegato Jamie Gentoso, Global Head, Solutions & Products, e "consente didal punto di vista dell'innovazione, delle prestazioni e della supply chain".L'acquisizione- Accelerating Green Growth" di Holcim con l'obiettivo di espandere il proprio business Solutions & Products al 30% delle vendite nette entro il 2025, entrando nei segmenti più interessanti dell'edilizia, dai sistemi di copertura all'isolamento e alla ristrutturazione.