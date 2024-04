Seri Industrial tratta l'acquisizione della maggioranza di Industria Italiana Autobus

Seri Industrial

Leonardo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha confermato l'esistenza di, tuttora in corso, cone Invitalia per la sottoscrizione di un accordo di investimento volto all'. Lo si legge in una nota arrivata su richiesta di Consob e Borsa Italiana, dopo le indiscrezioni di stampa uscita negli ultimi giorni.Industria Italiana Autobus è la. IIA produce e distribuisce il marchio Menarinibus. Nasce nel 2015, ma affonda le sue radici all’inizio del secolo: è dal 1919 infatti che la Menarinibus costruisce autobus a Bologna.Attualmente IIA occupae dispone di: lo storico stabilimento bolognese di via San Donato 190, sede amministrativa e operativa dell'azienda (155.000 mq di cui 50.000 mq coperti con una pista prove di 2 km), lo stabilimento di Flumeri (AV) (975.000 mq di cui 105.000 mq coperti con una pista di 7 km).Fino alla settimana scorsa era in campo anche lache comprende Valerio Gruppioni di Sira, Maurizio Stirpe, Maurizio Marchesini e altre realtà, ma "ulteriori interessamenti" rispetto a quello di Seri Industrial "si sono rivelati incongruenti", hanno detto dal ministero ai dipendenti all'incontro della settimana scorsa a Roma.