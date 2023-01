TISG, piano promosso da analisti. Bene order book e posizionamento

The Italian Sea Group

Intermonte

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Gli(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, che ieri ha diffuso i risultati del 2022 e tenuto il suo, durante il quale ha comunicato nuovi obiettivi per il periodo 2023-2024, dopo che il completamento dell'acquisizione Perini Navi e l'integrazione degli asset da essa derivanti hanno modificato in maniera sostanziale il perimetro del gruppo di Marina di Carrara.ha confermato il giudizio "Buy" e aumentato il target price aper azione (da 8,50 euro per azione), mentre TP ICAP Midcap ha riaffermato la raccomandazione "Buy" con un prezzo obiettivo aper azione."Riteniamo che la società e il management abbiano finora dimostrato la loro", scrive Intermonte, evidenziando che dal 2018 TISG è cresciuta a un CAGR del 45% per i ricavi e del 66% per l'EBITDA con un'espansione della redditività di 680 punti base nel periodo. "Glisulla scia della continua vivace domanda del mercato di super e gigayacht e del portafoglio ordini che copre già gran parte delle vendite e della redditività dei prossimi anni", si legge nella ricerca post risultati.Secondo il broker, il titolo è ancora scambiato a undi 5.8x/4.2x EV/EBITDA '23/'24, uno sconto notevole rispetto a(-30%/-45%) "che a nostro avviso sicuramente non riconosce appieno il valore di TISG alla luce della crescente visibilità su risultati e prospettive".Gli analisti di TP ICAP Midcap scrivono invece che la loro "visione positiva degli sforzi del gruppo per rafforzare il posizionamento premium rispetto ai concorrenti del Nord Europa si basa su una". "Nonostante un apprezzamento del prezzo delle azioni di oltre il 50% dall'ottobre 2022, riteniamo che il titolo abbia ancora un", si legge nella ricerca uscita oggi. Apprezzato il portafoglio ordini record da 1 miliardo di euro che fornisce visibilità fino al 2026.