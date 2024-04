WIIT, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

WIIT

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 24 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, confermando lasul titolo a "". Gli analisti hanno rivisto il giudizio in vista della pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2024 (attesa il 9 maggio) e dopo l'acquisizione di Econis in Svizzera.Gli analisti hannoa partire dal 2Q24, con il primo anno completo di integrazione nel 2025 e il primo anno completo di sinergie nel 2026. Rispetto alle stime precedenti, hanno aumentato ladel 9%/14%/14% rispettivamente per l'anno fiscale 24/25/26. Sebbene l'rimane sostanzialmente invariato nel FY24 a 56 milioni di euro, lo hanno aumentato del 6% nel FY25 (a 66 milioni di euro) e del 10% nel FY26 (a 74 milioni di euro), portando a variazioni di -4%/+8%/+17% nell'per l'anno fiscale 24/25/26. Si prevede che la leva finanziaria (ex-IFRS16 e azioni proprie) si ridurrà da 2,9x nel FY24 a un sano 1,7x nel FY26, quando la società dovrà rifinanziare le sue obbligazioni da 150 milioni milioni di euro"Il, spingendoci a ribadire la nostra visione positiva - si legge nella ricerca - WIIT dovrebbe continuare a trarre vantaggio dalla sua posizione di leader come campione digitale,in Italia e guadagnando scala in Germania mentre entra in altri mercati nell'area DACH (Svizzera). WIIT è anche ben posizionata sul mercato con solide prospettive di crescita sostenute da un passaggio tecnologico integrato dalle infrastrutture e dai servizi on-premise al cloud. L'azienda dovrebbe sfruttare questa tendenza attraverso il suo forte posizionamento di mercato nella nicchia del cloud premium, adatta per applicazioni mission-critical che richiedono SLA più rigidi, e sfruttando il suo modello di business estremamente scalabile".