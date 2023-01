Blackstone, profitti in calo e AUM in crescita nel quarto trimestre

Blackstone

(Teleborsa) -, il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate, ha registrato unpari a 743 milioni di dollari per il quarto trimestre 2022 (2,94 miliardi un anno fa) e 3 miliardi per l'intero anno anno (12,4 miliardi nel 2021). Gli, che rappresentano il denaro utilizzato per pagare i dividendi agli azionisti, sono scesi del 41% a 1,3 miliardi di dollari nel trimestre, pari a undi 1,07 dollari, comunque superiore ai 0,95 dollari attesi dagli analisti.Glisi sono assestati a 974,7 miliardi di dollari, in aumento dell'11% su base annua. Il quarto trimestre ha registratoper 43,1 miliardi di dollari (226 miliardi di dollari per l'anno)."Nonostante uno dei contesti di mercato più difficili della storia", Blackstone ha "protetto il capitale degli investitori", "concentrandosi sui settori giusti", ha commentato il CEO Stephen Schwarzman. "Ora disponiamo di un capitale record di 187 miliardi di dollari didi investimento in un ambiente dislocato".