Blackstone acquista TXNM Energy in operazione da 11,5 miliardi di dollari

TXNM Energy

Blackstone

(Teleborsa) -acquisiràper 61,25 dollari per azione in contanti al closing, per un, inclusi l'indebitamento netto (escluso il debito derivante da cartolarizzazione) e le azioni privilegiate. TXNM Energy è una holding energetica con sede ad Albuquerque, New Mexico, e fornisce energia a oltre 800.000 abitazioni e aziende in Texas e New Mexico attraverso le sue utility regolamentate, TNMP e PNM.Infrastructure, con i suoi, si concentra sugli investimenti nelle piattaforme infrastrutturali nordamericane e sfrutta la sua portata e competenza per supportare la crescita delle società in portafoglio. Blackstone Infrastructure dispone di capitale perpetuo senza obbligo di vendita dei propri investimenti e si concentra su partnership a lungo termine e pluridecennali con le aziende e le comunità in cui investe."Siamo entusiasti di collaborare con Pat, Don e il loro fantastico team per accelerare la crescita di TXNM e in tutto il New Mexico e il Texas - ha dichiarato- Siamo investitori a lungo termine che sostengono aziende leader del settore utilizzando il nostro capitale perpetuo per sostenere lo sviluppo economico. Ci impegniamo a essere partner eccellenti a lungo termine per le comunità in cui investiamo e non vediamo l'ora di avere l'opportunità di avviare un dialogo significativo su come creare investimenti vantaggiosi per entrambe le parti e orientati alla crescita in entrambi gli stati".