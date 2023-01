Elica ospita l'inaugurazione del nuovo anno accademico di SITUM

Elica

(Teleborsa) -, leader globale nella produzione di sistemi di aspirazione da cucina,presso la sede di Fabriano la, la Scuola di Innovazione Tecnologica Umanistica Manageriale, che si propone di creare un ponte tra Università di Marche, Umbria ed Abruzzo ed il mondo imprenditoriale locale, per offrire ai giovani percorsi di formazione e lavoro."Noi di Elica siamo molto legati al territorio. SITUM, grazie alla collaborazione con i tre Magnifici Rettori delle Università di Marche, Umbria e Abruzzo, è una grande opportunità che ci permette di favorire la crescita delle competenze e del potenziale dei giovani per trattenerli nella nostra comunità, assicurando la continuità e lo sviluppo delle imprese del territorio", ha sottolineato, Presidente di Elica."Per noi questa partnership è molto importante, perché siamo un'azienda internazionale, esportiamo il 75-80% del nostro fatturato, ma siamo mito legati al territorio", ha spiegato il CEO di Elica, aggiungendo "vediamo nella possibilità di dialogare con un pool di università di eccellenza la possibilità di approfondire quelle tematiche che per noi sono importanti da un punto di vista business e, nello stesso tempo, di attrarre quelle persone che rappresentano per noi un primo passo per investire nel nostro futuro".SITUM è nata dall’incontro dei neo eletti Magnifici Rettoripresso l’impresa, con l’obiettivo di creare un ponte? fra la formazione ed il lavoro. Oggi questa realtàle imprese, ledi Umbria e Marche,degli Studi dell’Aquila e di Perugia,, che offrealle studentesse e agli studenti che hanno aderito all’iniziativa."Così come le Università offrono ai giovani opportunità per costruire il proprio futuro, anche noi di BPER Banca siamo pronti ad affiancare gli studenti, oggi con una borsa di studio, e domani con quanto necessario per concretizzare l’impegno profuso", spiega, Direttore Territoriale Centro Est di BPER Banca.Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti i Magnifici Rettori dell’Università degli Studi dell’Aquila e della Politecnica delle Marche,, e il Presidente di Elica, mentre Carlo Bollino ha portato il saluto benaugurale del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia. Alla cerimonia ha partecipato anche il Direttore territoriale Centro Est di BPER Banca,Durante la giornata, gli iscritti agli innovativi corsi di laurea hanno avuto la possibilità diper immergersi nella realtà aziendale. Elica sostiene il progetto SITUM anche con un apporto pratico e concreto, offrendo agli studentidirettamente in azienda, a stretto contatto con i professionisti del settore peroltre che, per alcuni di loro, una opportunità di svolgere un"Siamo convinti che il futuro dei giovani non sia fatto di confini territoriali o disciplinari, ma di opportunità da cogliere e da valorizzare", affermano i rettori delle Università di Perugia, dell’Aquila e Politecnica ."Elica da sempre investe sulpresenti nei territori in cui opera con l’obiettivo di condividere esigenze e conoscenze. Il progetto SITUM rappresenta la sintesi perfetta di questo dialogo perché lavora sulla multidisciplinarietà dei laureati in ingegneria ed economia, caratteristica sempre più richiesta ai manager del futuro", dichiara, Chief Human Resources di Elica Cooking, aggiungendo "sensibilizzare i giovani professionisti agli impatti sociali e ambientali delle decisioni che saranno chiamati a prendere rappresenta un grande valore per loro e per le aziende con cui collaboreranno".Pernell’ambito dell’impresa moderna, sono nati diversi corsi di specializzaizone, come, che è un corso di matrice tecnico – ingegneristico, destinato a coloro che vogliono esplorare l’industria del futuro, e, il corso di matrice socioeconomica che ha l’obiettivo di preparare gli studenti ad intercettare tutte le opportunità legate allo sviluppo dei territori, all’animazione delle comunità e alla pianificazione della sostenibilità sociale, economica e ambientale. Entrambi i percorsi di studio sonoe rappresentano un potenziale bacino da cui attrarre futuri manager che contribuiscano nel breve e lungo periodo alla crescita e alla continua innovazione delle soluzioni e dei prodotti del Gruppo.