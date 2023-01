L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata venerdì scorso (+7,04%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio dell', con un guadagno di 10.390,31 punti, archiviando la giornata a quota 158.043,61.L'intanto guadagna 7,78 punti, dopo un incipit a quota 833,13.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo dell'8,20%.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,85%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,39%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,84%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,34%.Bene, con un rialzo del 3,37%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,75%.