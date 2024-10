Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+1,73%), scambi al rialzo per Digital Value

comparto tecnologico a Milano

Beewize

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 5 punti.Intanto ilha guadagnato l'1,73%, dopo un inizio di giornata a 103.198,3.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, risultato positivo per, che lievita dell'1,68%.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,65% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,12% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto tecnologia, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,73%.Bene, con un rialzo dell'1,78%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,59%.