Tesla annuncia trimestre record. Musk ottimista

Tesla

(Teleborsa) -chiude il quarto trimestre con risultati record e si dice pronta ad affrontare le sfide che arrivano dalle incertezze economiche e dai tassi di interesse che minacciano di indebolire la domanda., data la cultura che è stata necessaria per portare la casa automobilistica dove è oggi. Nel breve termine accelereremo la riduzione dei costi e spingeremo su più alti tassi di produzione", si legge nella nota dei conti in cui l'azienda diindicain aumento del 37% a 24,32 miliardi di dollari ed unin salita del 59% a 3,68 miliardi.Sull’onda dei risultati, il titolo Tesla nelle contrattazioni after hours di Wall Street, ha guadagnato il 5%., Tesla stima una produzione di 1,8 milioni di veicoli, oltre il 30% in più sul 2022. Musk ha mostrato ottimismo guardando al lungo periodo e cercando di spazzare via i timori degli investitori sulla tenuta della domanda. "Finora nel mese di gennaio stiamo registrando i" - ha detto Musk - aggiungendo: "senza significativi problemi alla produzione, Tesla potrebbe arrivare a due milioni di auto".