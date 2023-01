Visa festeggia trimestrale sopra attese

Visa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.Il gruppo delle carte di credito ha annunciato i risultati relativi al primo trimestre dell'esercizio 2023, migliori delle attese del mercato. Nel periodo, gli utili netti sono saliti da 3,96 miliardi, pari a 1,83 dollari per azione, a 4,18 miliardi (1,99 dollari). Su base rettificata, l'EPS è rimbalzato del 21% annuo a 2,18 dollari, contro i 2,01 dollari del consensus.Bene anche i ricavi, cresciuti a 7,94 miliardi di dollari dai 7,06 precedenti, superiori ai 7,70 miliardi stimati dagli analisti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 233 USD. Rischio di discesa fino a 227,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 238,6.