Prevalgono le vendite a New York dopo vendite al dettaglio sopra le attese

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Goldman Sachs

Intel

United Health

Nike

Salesforce

Apple

Microsoft

Visa

Intel

Kraft Heinz

Keurig Dr Pepper

Atlassian

Trade Desk

Tesla Motors

Illumina

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul parterre lo 0,65%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da sei cali consecutivi, in essere dall'8 di questo mese; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 5.062 punti, in calo dell'1,20%. In netto peggioramento il(-1,65%); come pure, in discesa l'(-1,3%). I dati sopra le attese sullehanno stimolato le scommesse sul fatto che la Federal Reserve non avrà fretta di tagliare i tassi di interesse.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,99%),(-1,63%) e(-1,62%).del Dow Jones,(+2,93%),(+1,77%),(+1,47%) e(+1,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,34%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,19%.scende dell'1,96%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Tra i(+1,77%),(+1,03%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,11%.Sensibili perdite per, in calo del 6,23%.In apnea, che arretra del 5,59%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,65%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Permessi edilizi (atteso 1,51 Mln unità; preced. 1,52 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,48 Mln unità; preced. 1,52 Mln unità)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,2%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 5,84 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 0,8 punti; preced. 3,2 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 211K unità).