Aeffe, Mediobanca abbassa target price e conferma Neutral

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 1,95 euro) il suosu, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, confermando ilsul titolo a "". Gli analisti hanno rivisto la loro raccomandazione dopo la pubblicazione dei risultati preliminari del 2022, che si è chiuso con ricavi pari a 352 milioni di euro, rispetto a 324,6 milioni di euro del 2021 (+8,4% a tassi di cambio correnti, +7,7% a tassi di cambio costanti).Gli analisti evidenziano che le vendite hanno mancato del 6% le attese nel quarto trimestre del 2022, a causa della Cina e della vendita al dettaglio più debole in tutta Europa. Inoltre, sottolineano che le azioni strategiche pianificate (in particolare per il brand Moschino) potrebbero"Aeffe èdel marchio per Moschino e per il gruppo nel suo insieme, con numerose iniziative e azioni societarie che potrebbero essere diluitive sui margini nel breve termine - si legge nella ricerca - Poiché il posizionamento del portafoglio marchi è meno protetto dall'indebolimento dei consumi nei paesi occidentali rispetto al lusso di fascia alta, e la gestione diretta delle operazioni retail in Cina non è ancora a pieno regime,".