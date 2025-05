Aeffe si sposta in una location più piccola a New York. Rinnova locazione a Milano

Aeffe

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha deliberato: ilrelativo ad un immobile ad uso e destinazione direzionale e commerciale sito in, di proprietà di Ferrim, società correlata posseduta dagli azionisti e amministratori Massimo e Alberta Ferretti.; ladella locazione dell'immobile di proprietà di Ferrim USA, anch'essa società correlata interamente controllata da Ferrim, sito in, e attualmente adibito a showroom.Sul primo fronte, la società spiega che la locazione dell'immobile da parte di Aeffe risulta strategica per la stessa, in quanto è adibito nonsolo a, ma anche ad uso; l'immobile è quindi utilizzato, oltre che come sede direzionale, seppur diversa dall'headquarter di San Giovanni in Marignano, come centro di alcune funzioni aziendali (quali, ad esempio, l'ufficio comunicazione), e come showroom per la presentazione e la vendita delle collezioni Alberta Ferretti. Il nuovo contratto di locazione ha durata dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2031. Su richiesta di Aeffe, è stata prevista contrattualmente la rinuncia di Ferrim al diniego di rinnovazione dopo il primo sessennio, con la conseguenza che Aeffe avrà il diritto a rimanere nell'Immobile fino al 30 giugno 2037, salvo disdetta. IlSul fronte statunitense, l'operazione origina dall'adesione di Ferrim USA alla richiesta formulata da Aeffe Group di consentire alla risoluzione anticipata della locazione dell'immobile di proprietà di Ferrim USA, a fronte di un canone annuo di 900 mila dollari, e attualmente adibito da Aeffe Group a show room ed altrimenti in scadenza il 27 settembre 2027. La cessazione anticipata avrà effetto, senza il pagamento di penali né indennizzi a carico di Aeffe Group, a partire dal 27 maggio 2025, data che consente ad Aeffe Group di procedere allo, con conseguenti minori costi, in connessione peraltro con lo spostamento delle campagne vendite su Milano e Parigi e a seguito dellaimpiegate in Aeffe Group.