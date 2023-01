Credemtel (gruppo Credem) è salita al 100% di Sata

Credem

(Teleborsa) -, società del gruppoattiva nell'offerta di servizi digitali ad aziende e Pubblica Amministrazione,, società specializzata nello sviluppo di soluzioni software avanzate per le imprese come la fatturazione elettronica e l'estrazione dati da documenti. Credemtel era entrata in Sata come socio di minoranza (20% del capitale) nel 2017, mentre nel 2020 era salita al 75% del capitale.Per Credemtel l'operazione ha l'obiettivo di(ciclo attivo e passivo) per rendere più resilienti le catene di fornitura e facilitare l'accesso alle fonti di finanziamento, anche in vista della prossima adozione della fattura elettronica europea che sarà introdotta per garantire una maggiore interoperabilità tra gli stati membri."Credemtel insieme a Sata ha gestito progetti europei e sviluppato soluzioni ed accordi che consentono alle aziende italiane di dialogare con diversi mercati esteri - ha dichiaratodi Credemtel - In questo contesto congiunturale è importante facilitare il rapporto tra acquirenti e fornitori attraverso l'uso di strumenti collaborativi supportando le aziende nell'intero ciclo dell'ordine sia dal punto di vista documentale che finanziario".