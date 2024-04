Credemtel (gruppo Credem), l'utile 2023 sale a 6,8 milioni di euro

Credem

(Teleborsa) -, società del Gruppoattiva nell’offerta di servizi digitali di fatturazione elettronica, conservazione digitale, gestione documentale e soluzioni di automazione per migliorare i processi aziendali, ha chiuso il 2023 conper oltre 37 milioni di euro (+11,6% a/a), che salgono a 40 milioni di euro considerando anche le società partecipate. L'è stato di 10,3 milioni di euro (+1,47 a/a) e l'pari a 6,8 milioni di euro (+7,5%).Nel corso del 2023 Credemtel ha inoltre raggiunto 5,5 milioni di euro di valore dei(+10% a/a) e 1.300 nuovi clienti, in aumento del 4% rispetto all’anno precedente."Siamoconseguiti nel 2023, del valore che portiamo nei processi aziendali dei nostri clienti. Siamo fortemente determinati nel proseguire questo percorso di crescita. Il nostro impegno per l'innovazione e la trasformazione digitale ci guiderà per fare impresa in modo sostenibile, inclusivo, valorizzando e potenziando le competenze delle persone, valore tangibile per i nostri clienti e per l'intero Gruppo Credem", ha dichiaratodi Credemtel."Nei prossimi anni Credemtel si impegnerà per consolidare il proprio ruolo come tech company per l'innovazione all'interno del Gruppo - ha aggiunto - puntando su, con un miglioramento continuo della nostra capacità di offrire competenze e servizi sempre più integrati nei diversi percorsi di digitalizzazione. La fusione per incorporazione di Blue Eye Solutions e Sata punta a consolidare le competenze e razionalizzare le operazioni, per creare sinergie che contribuiscano alla crescita e alla solidità del gruppo nel suo complesso".Credemtel nelpunta adcon soluzioni di intelligenza artificiale, internet of things e supply chain management oltre a consolidare la propria suite di servizi di cybersecurity, per supportare in modo sempre più efficace i propri clienti nella prevenzione di possibili problemi di sicurezza ed intervenire in caso di attacco alle loro infrastrutture informatiche.