Nuovo viadotto di collegamento all'Aeroporto di Genova

(Teleborsa) - E’ stata programmata per vdi via Pionieri e Aviatori d'Italia, che fungerà da collegamento con l'aeroporto di Genova.Vi prenderanno parte: Paolo Emilio Signorini, presidente AdSP Mar Ligure, Fabrizio Mansueto, Rup, direzione tecnica AdSP, Paolo Odone, presidente Genova City Airport, Carlo Luzzatto, ad Impresa Pizzarotti & C., Marco Bucci, sindaco Comune di Genova, e Giovanni Toti, presidente Regione Liguria.Intanto, da 15 giorni all’aeroporto di Genova hanno preso il via i. Il restyling del terminal, inaugurato nel 1986, si affianca al cantiere di ampliamento che ha preso il via lo scorso anno.Gli interventi all’interno dell’edificio esistente prevendono la completa revisione dell’area partenze, l’aumento del numero dei banchi check-in, una nuova area per i controlli di sicurezza e la revisione dei flussi per i passeggeri in partenza. Con la fine di gennaio parte la seconda fase dei lavori, che durerà circa 2 mesi e vedrà la realizzazione di nuove scale fisse e mobili di collegamento tra il piano partenze e il secondo piano.portando la superficie complessiva dell’aerostazione a oltre 20.000 metri quadrati. Le nuove aree entreranno in funzione progressivamente fino al completamento dei lavori, previsto per l’inizio del 2024.Laper ampliamento e ammodernamento dell’aerostazione sarà di circa 20 milioni di euro. Di questi, 11,3 milioni sono stati stanziati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel quadro del Programma Straordinario d’Investimenti. Altri 5 milioni sono stati stanziati da Regione Liguria con risorse del Fondo strategico regionale a supporto dello sviluppo infrastrutturale e tecnologico dello scalo.