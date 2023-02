AMD, trimestrale batte le attese ma l'outlook è debole

AMD

(Teleborsa) -superiori alle aspettative del mercato per il colosso americano dei semiconduttori,, ma il conglomerato industriale ha annunciato di attendersi vendite in calo del 10% nel primo trimestre.(AMD) ha chiuso i tre mesi con un EPS (utile per azione) di 0,69 dollari, su base adjusted, che supera gli 0,67 dollari previsti dal consensus. Ilsi è attestato a 5,6 miliardi oltre i 5,5 miliardi attesi dal mercato.Per il primo trimestre del 2023, AMD stima vendite per un ammontare di 5,3 miliardi, sotto i 5,5 miliardi attesi dal consensus.