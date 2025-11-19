Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 21:51
24.644 +0,58%
Dow Jones 21:51
46.121 +0,06%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

Advanced Micro Devices, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,83%.

L'andamento di Advanced Micro Devices nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di Advanced Micro Devices si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 216,2 USD. Prima resistenza a 231. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 211.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
