Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:43
24.629 -0,69%
Dow Jones 18:43
46.211 -0,81%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Advanced Micro Devices scambia in rosso a New York

Scende sul mercato la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che soffre con un calo del 4,92%.
