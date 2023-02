Estrima, ordini Birò in aumento del 10% nel 2022

Estrima

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, ha comunicato che ilraccolti per la fornitura di nuoviè cresciuto da 458 unità nel 2021 (di cui 448 nuovi e 10 usati) a 504 nel 2022 (di cui 492 nuovi e 12 usati), con un incremento del 10%.Nei mercati target,- in cui Estrima ha focalizzato maggiormente i propri sforzi - la crescita è stata del 12%, passando da 400 a 446 unità. In particolare, in Italia si è registrato un aumento degli ordini del 38%."Ad un anno dalla quotazione, ci riteniamo soddisfatti dei risultati ottenuti - ha commentato il- Con Birò siamo presenti in diverse città europee e miglioriamo la qualità della vita dei cittadini, con un prodotto che consente una mobilità a impatto zero. Prevediamo unae per questo stiamo valutando nuove aree dove aprire il servizio, dopo i successi di Peccioli e Procida"."Ad oggi sono molte le città europee con servizi di sharing mobility e diventeranno sempre di più, soprattutto perché un veicolo in sharing ne può sostituire 5 di proprietà - ha aggiunto - Mi preme infine sottolineare che la crescita sia avvenutain Ucraina che sta influenzando tutte le società produttrici sull'approvvigionamento dei componenti elettronici".