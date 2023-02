Unicredit, pioggia di revisioni al rialzo del target price

UniCredit

UBS

Deutsche Bank

Intesa Sanpaolo

JPMorgan

Barclays

Equita

Credit Suisse

(Teleborsa) -(+12%) innescato dalla diffusione dei conti 2022 e dagli annunci riguardanti la generosa distribuzione agli azionisti, il titoloha, chiudendo la seduta odierna con un aumento superiore all'1%. La giornata è stata positiva per l'intero comparto bancario italiani, ma le azioni di UniCredit hanno beneficiato anche dida parte degli analisti.ha alzato il prezzo obiettivo a 24 euro per azione (da 18,50), confermando il Buy. Stesso giudizio per, che ha aumentato il target a 20,20 euro (da 15,40),(19,30 euro) e(21 euro).ha migliorato la raccomandazione a(da Equal Weight), con un prezzo obiettivo a 24 euro.ha confermato ile alzato il target price a 23,50 euro per azione (da 15,60). Gli analisti hanno migliorato le stime di net income 2023 del 37% a 5 miliardi di euro, leggermente al di sotto della guidance per un approccio più prudente su fees, trading e costi operativi. Viene sottolineato che gli spunti positivi dalla call "confermano"., che ha una raccomandazione, ha aumentato il target price a 21,20 euro per azione (da 17,20). Gli analisti si aspettano "che la sensibilità agli aumenti dei tassi, i miglioramenti disciplinati dell'efficienza, la comprovata solidità del bilancio e un'eccezionale copertura offrano". Inoltre, pensano che l'obiettivo di UniCredit di mantenere un utile netto piatto rispetto al 2022 siae migliorano le stime sull'utile netto del 10% fino al 2023-25.