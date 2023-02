USA, amministrazione Biden vuole tagliare commissioni su carte di credito

(Teleborsa) - Il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) degli Stati Uniti ha proposto una, che costano alle famiglie americane circa 12 miliardi di dollari ogni anno.Le aziende attualmente addebitano alle persone fino a 41 dollari per ogni mancato pagamento. La norma proposta abbasserebbe la disposizione di immunità per le penali in ritardo a, oltre a porre. La norma proposta vieterebbe anche importi di mora superiori al 25% del pagamento richiesto dal consumatore."Più di un decennio fa, il Congresso ha vietato le commissioni eccessive per i ritardi delle carte di credito, ma leche ha permesso loro di sfuggire al controllo per l'addebito di una commissione spazzatura altrimenti illegale - ha affermato il direttore del CFPB, Rohit Chopra - La norma proposta oggi mira a far risparmiare alle famiglie miliardi di dollari e a garantire che il mercato delle carte di credito sia equo e competitivo".