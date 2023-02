BPER Banca sostiene ARTEFIERA ed è partner Visite Guidate e Book Talk

BPER Banca

(Teleborsa) -sostiene la 46esima edizione di, uno degli eventi fieristici nazionali più attesi, che accoglierà i visitatori presso gli spazi didal 3 al 5 febbraio. BPER conferma l’impegno comeanche per la sezione “” che si concentra in particolare sui libri d’arte, dai saggi teorici ai libri d’artista passando per cataloghi e monografie. Alcuni fra i titoli recenti più interessanti saranno i protagonisti di un ricco programma di presentazioni che vedrà coinvolti critici, studiosi, artisti.Lasi estende inoltre alle visite guidate, strumento indispensabile per far apprezzare appieno il significato delle opere ed avvicinare anche i meno esperti alla comprensione dell’arte.“BPER Banca, attraverso il sostegno ad ARTEFIERA, conferma una tradizione che la vede al fianco delle iniziative artistiche e culturali più interessanti – afferma, Responsabile External Relations -Questa manifestazione rappresenta ormai da decenni una grande occasione di valorizzazione economica e culturale non solo per la città di Bologna, che la ospita, ma anche per i tanti espositori e visitatori provenienti da altre parti d’Italia. La sezione di cui siamo partner, inoltre, è ricca di appuntamenti da non perdere”.BPER Banca opera attivamente in ambito culturale e sociale in tutti i territori che rappresenta, attraverso l’o ila eventi, incontri e convegni.