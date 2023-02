Exploit dell'indice del settore telecomunicazioni (+5,27%)

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Telecom Italia

Inwit

listino milanese

Rai Way

small-cap

Softlab

Tesselis

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 460,5 punti, archiviando la giornata a quota 9.192,9.L'intanto guadagna 3 punti, dopo un incipit a quota 284.Nel, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 9,54%.Risultato positivo per, che lievita del 2,48%.Tra le medie imprese quotate sul, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,33%.Tra ledi Milano, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,48%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,54%.